De festa amb Pippi Långstrump

L'actriu Inger Nilsson, abans i ara.

Dues trenes pèl-roges, un somriure entremaliat i totes les ganes del món per viure tantes aventures com calguin. Pippi Långstrump va ser creada per l'escriptora Astrid Lindgren, que va néixer el 14 de novembre del 1907 a Vimmerby i va morir el 28 de gener del 2002 a Estocolm. Quan la nena va arribar a la pantalla, va ser interpretada per l'actriu Inger Nilsson (Suècia, 4 de maig del 1959). Revivim un dels capitols de la sèrie anant a una festa amb la Pippi, el Tommy i l'Anika.