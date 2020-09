Festa major de tu

L'escriptor Jordi Sarsanedas va néixer el 3 de setembre del 1924 a Barcelona, on va morir el 16 de novembre de 2006. El recordem llegint-ne un poema i escoltant com ell mateix el recita.Mil banderes de ginestaguarneixen el meu terrat.El dissabte ha fet neteja.El diumenge campanejadins el cel esbatanat.És festa perquè ets bonica,i el món, tot sencer, somriu.Se sent, qui sap on, músicad’un envelat d’estiu.És festa perquè t’estimoi em perdo dins els teus ullsi, dins els teus ulls, caminopels negres carrers curullsde gent que riu i que cantamentre balla la gegantamig princesa, mig pagesa,dins un blau de festa encesa,amb el sol per tamborí.És festa perquè m’estimes.Cada balcó té un domàs.Poms de clavells a les cimesdels plàtans i als campanars.

Foto: Amélien Bayle