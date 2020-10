La curiositat de Doris Lessing

Foto: www.placeof.it

Doris Lessing va néixer el 22 d'octubre del 1919 a Kermanxah, Iran, i va morir el 17 de novembre del 2013 a Londres. Recordem l'escriptora britànica, que va guanyar el premi Nobel de literatura el 2007, veient la seva reacció en rebre'l i llegint-ne 14 reflexions.El més important és aprendre de la vida.Es tenen menys necessitats quan més se senten les dels altres.Amb una biblioteca ets lliure, no estàs confinat pel clima polític del moment. La biblioteca és la més democràtica de les institucions, perquè ningú en absolut pot dir-nos què hem de llegir, quan ni com.El talent és una cosa força recurrent. No escasseja la intel·ligència, sinó la constància.Pensa malament, si vols. Però, en qualsevol cas, pensa per tu mateix.Tinc una de les qualitats menys importants, però necessàries, per escriure: la curiositat.No hi ha, ni hi haurà, lleis per escriure una novel·la.Sempre m'ha semblat graciós que es venerin les deesses mentre que, en la vida quotidiana, a les dones se les relega a una posició secundària i se les considera inferiors.La tendresa no és una de les qualitats que acostumem a associar a la joventut. La vida, a força de cops, ens fa més dolços i dúctils del que el nostre orgull juvenil ens havia permès.A la universitat no et diuen que la llei més important de totes és aprendre a tolerar els tontos.Només pots aprendre a ser millor escriptor escrivint.Riure és, per definició, saludable.La gent sempre està buscant gurus. Convertir-se en guru és el més fàcil del món.Algunes persones obtenen fama, d'altres la mereixen.