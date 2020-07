Korczak, l'infern i els drets dels nens

Foto: L'orfenat al carrer Krochmalna on va treballar Korczak. Va viure en una habitació de l'àtic que va ser destruïda durant la Segona Guerra Mundial i no la van reconstruir.

L'última vegada que el van veure va ser el 6 d'agost del 1942 a l'estació de tren de Varsòvia. Anaven en fila un darrere de l'altre. Ell encapçalava el grup. Al seu darrere, dotze treballadors de l'orfenat i 200 nens. Tots van pujar a un tren que els duria a les cambres de gas del camp de concentració de Treblinka.El pediatre, escriptor i educador Janusz Korczak (Varsòvia, 22 de juliol del 1878) havia tingut l'opció de salvar-se d'aquell infern. De no acabar en aquell vagó. Li havien proposat una via d'escapada. Però va estar fins al final, incondic¡onalment, al costat dels nens de l'orfenat jueu de Varsòvia que ell mateix havia fundat i dirigit. Va morir el 7 d'agost del 1942 al camp de concentració de Treblinka.Recordem una de les principals figures de la pedagogia, que malgrat la guerra va vetllar i lluitar per la igualitat en l'educació, llegint la seva declaració dels drets dels infants.L'infant té dret a l'amor.L'infant té dret al respecte.L'infant té dret a gaudir de les millors condicions per créixer i desenvolupar-se.L'infant té dret a viure en el present.L'infant té dret a ser ell mateix, ella mateixa.L'infant té el dret a ser pres seriosament.L'infant té el dret a ser apreciat per allò que ell és.L'infant té el dret a desitjar, a demanar, a reclamar.L'infant té el dret a tenir secrets.L'infant té el dret a una mentida, una equivocació, un furt ocasional.L'infant té el dret que hom li respecti els seus béns i el seu pressupost.L'infant té dret a l'educació.L'infant té dret a resistir les influències educatives que entren en conflicte amb les seves creences.L'infant té dret a protestar contra una injustícia.L'infant té dret a un tribunal d'infants on ell pugui jutjat i ser jutjat pels seus iguals.L'infant té el dret a ser defensat davant un tribunal de justícia especialitzat en infància.L'infant té el dret que hom li respecti la seva tristesa.L'infant té el dret a conversar íntimament amb Déu.L'infant té dret a morir prematurament.