Nominat als premis Goya com a millor curtmetratge d'animació i dirigit pels germans César i José Esteban Alenda, El orden de las cosas aborda en clau simbòlica la violència de gènere. Una banyera que aïlla, una por que ofega. I una dona interpretada per Manuela Bellés que, gota a gota, intentarà reunir el coratge per canviar l'ordre de les coses.