Tot i que la data en què va néixer Johann Pachelbel no es coneix, va ser batejat l'1 de setembre de 1653 i va morir el 6 de març de 1706. El compositor, organista i professor alemany del barroc va ser autor d'obres com El cànon en re major, del qual se n'han fet una gran varietat d'arranjaments per a tot tipus d'instruments i agrupacions musicals.