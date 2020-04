La veritat de Mark Twain

Foto: www.wbur.org

Mark Twain va néixer el 30 de novembre del 1835 a Missouri i va morir el 21 d'abril del 1910 a Connecticut. Recordem l'escriptor nord-americà, pare de Tom Sawyer i de Huckeberry Finn, llegint-ne 14 reflexions.Un home amb una idea nova és un boig fins que la idea triomfa.Si dius la veritat, no hauràs de recordar res.Hi ha molt bones formes de protegir-se de la temptació, però la més segura és la covardia.Cada persona és com la lluna: amb una cara fosca que no ensenya a ningú.He descobert que no hi ha forma més segura de saber si estimes o odies algú que fent un viatge amb ell.Un banquer és un senyor que ens deixa un paraigua quan fa sol i ens l'exigeix quan comença a ploure.L'home és un experiment, el temps demostrarà si valia la pena.Cada vegada que et trobis al costat de la majoria, serà el moment de fer una pausa i reflexionar.L'home és l'únic animal que menja sense tenir gana, beu sense tenir set i parla sense tenir res a dir.Deixar de fumar és fàcil. Jo ja ho he fet cent vegades.La raça humana té una arma veritablement eficaç: riure.No ens podem sentir a gust sense la nostra pròpia aprovació.Plantegem-nos que estem bojos, això explicaria com som i resoldria molts misteris.L'art de viure consisteix a aconseguir que fins i tot als enterradors els sàpiga greu la teva mort.