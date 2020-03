Foto: hey tiffany!

Ja sabem com t'agrada aixecar el braçi calcular el pol d'on ve el vent.Ja hem gaudit de l'estilque exhibeixes quan marxes corrents.Ja hem entès que ets una ànima errantque abandona les cases quan tothom dorm,que t'agrada menjar quan hi ha ganai dormir si ve son.Però pensa-t'ho bé que després,tard o d'hora, sempre arriba el moment,quan s'obre com una flor rara el penediment,i entens, com si totes les bruixes del móncoincidissin llegint-te el futur,que és cosa de tempsque et sorprenguis pensant que ho tenies,que jo creia en tu.Ja sabem que tres mil aventuresbateguen rabioses lluny d'aquest racó,que els guerrers s'avorreixensi no hi ha una mica d'acció.Ja hem previst que només moriràssi algú et clava una daga daurada en el cor,i que on t'enterri una bona gent,hi creixerà un roure fort.I és quasi entranyable que oblidis tan ràpidque sempre arriba el momentquan s'obre com una flor groga el penediment.Si ho saps com si totes les bruixes del mónt'estiguessin llançant un conjur,una rima ancestral que et farà recordar que ho tenies,que jo creia en tu.Si em llevés i fos rei,reuniria les Corts per incloure en el codi penalque es prohibeixi a la gent anar pel mónbuscant res que no pugui anomenar.Que la por estaria allà però, potser,per variar, aprendríem a passar-la junts,i no et veuria mai més explicant-meque bé estaves quan ho tenies, quan jo creia en tu.