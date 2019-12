Sensibilitat i creativitat. Poetes d'avui i d'ahir. La veu de l'actriu Sílvia Bel i el traç de la il·lustradora Marta Bellvehí Poesia dibuixada és el projecte literari impulsat per LletrA , de la Universitat Oberta de Catalunya, i Catorze. Format per 14 poemes, és una forma d'impulsar i homenatjar l'ànima dels versos que ens han fet i ens fan vibrar.Si haguessis nascuten una altra terra,podries ser blanc,podries ser negre...Un altre paísfóra casa teva,i diries "sí"en una altra llengua.T'hauries criatd'una altra manera.Més bona, potser.Potser més dolenta.Tindries més sorto potser més pega...Tindries amicsi jocs d'altra mena;duries vestitsde sac o de seda,sabates de pello tosca espardenya,o aniries nuperdut per la selva.Podries llegircontes i poemes,o no tenir llibresni saber de lletra.Podries menjarcoses llaminereso només crostonssecs de pa negre.Podries... podries...Per tot això pensaque importa tenirles mans ben obertesi ajudar qui vefugint de la guerrafugint del dolori de la pobresa.Si tu fossis nata la seva terrala tristesa d'ellpodria ser teva.