La poeta Emily Dickinson va néixer a Amherst (Massachusetts) el 10 de desembre del 1830, on va morir el 15 de maig de 1886. El poeta i traductor Marcel Riera ha fet una tria de més de dos-cents poemes representatius d'una escriptora única i enigmàtica, la més poderosa de la poesia nord-americana i una de les més influents de tots els temps. Aquesta antologia exhaustiva en edició bilingüe l'ha publicat l'editorial Proa.

Vaig morir per la Bellesa, però tot justa la Tomba m'havia emmotllatquan Algú que havia mort per la Veritatvan deixar-lo a l'Habitació del costat.Ell preguntà baixet: «Per quina raó he caigut?».«Per la Bellesa», vaig dir.«Jo per la Veritat: Ambdues són Una.Nosaltres som Germans», Ell va afegir.I així, com Parents que es van trobar una Nit,vam parlar entre les Habitacions,fins que el Verdet ens va arribar als llavisi va tapar els Nostres noms.(traducció de Marcel Riera)I died for Beauty –but was scarceAdjusted in the TombWhen One who died for Truth was lainIn an adjoining Room –He questioned softly «Why I failed?»«For beauty,» I replied –«And I – for Truth – Themself are One –«We Brethren, are,», He said –And so, as Kinsmen, met a Night –We talked between the Rooms –Until the Moss had reached our lips –And covered up – Our names –@ de la versió catalana i del pròleg: Marcel Riera, 2017