El món de Jane Austen

Jane Austen va néixer a Hampshire, Anglaterra, el 16 de desembre del 1775 i hi va morir el 18 de juliol de 1817. Recordem la novel·lista, autora d'obres com Orgull i prejudici i d'altres clàssics de la literatura anglesa, amb 14 reflexions seves i un vídeo.La persona que t'estima de debò ho farà fins i tot en els teus pitjors moments.No és el que diem o el que pensem el que ens defineix, sinó el que fem.Hi ha persones que com més fas per elles, menys faran per elles mateixes.No hi ha un encant igual que la tendresa del cor.La meitat del món no pot comprendre els plaers de l'altra meitat.La distància no és res quan existeix una causa major.Que aviat que sorgeixen les raons per aprovar el que ens agrada!El veritable amor no és cec: accepta, respecta i tolera.Si hi ha una facultat de la nostra naturalesa que pot considerar-se meravellosa és la memòria.Una novel·la ha de mostrar el món tal com és.Les bestieses deixen de ser-ho quan es realitzen de forma atrevida per gent amb sensibilitat.Del passat només has de recordar el que va ser més plaent.Els que no es queixen no són mai compadits.A vegades l'última persona del món amb qui no vols estar és l'única sense la qual no pots estar.