Que la persona que et jutgi amb més crueltat del món siguis tu mateix. Fer-te de mur. Inventar-te murs. Carregar més pors del compte. Que el món et desbordi per totes bandes. L'il·lustrador colombià Santiago Oliveros, que signa amb el pseudònim Sako Asko , mostra com sovint ens convertim en els nostres pitjors enemics i com la vida que construïm depèn, en gran part, de com ens la mirem.