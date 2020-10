Rafael Alberti, poeta espanyol de la Generació del 27, va néixer el 16 de desembre del 1902 al Puerto de Santa María (Cádiz), on va morir el 28 d'octubre del 1999. El recordem llegint-ne un poema i sentint-lo cantat per Paco Ibáñez.Las tierras, las tierras, las tierras de España,las grandes, las solas, desiertas llanuras.Galopa, caballo cuatralbo,jinete del pueblo,al sol y a la luna.¡A galopar,a galopar,hasta enterrarlos en el mar!A corazón suenan, resuenan, resuenanlas tierras de España, en las herraduras.Galopa, jinete del pueblo,caballo cuatralbo,caballo de espuma. ¡A galopar,a galopar,hasta enterrarlos en el mar!Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie;que es nadie la muerte si va en tu montura.Galopa, caballo cuatralbo,jinete del pueblo,que la tierra es tuya.¡A galopar,a galopar,hasta enterrarlos en el mar!