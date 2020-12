Carta de Nadal a mon pare

Mai vaig ser caçador. M'agradava venir Mai vaig ser caçador. M'agradava venir



Poema inclòs en el llibre

Camp de Bard

a Biniguarda amb tu per veure córrer es canso fer cantar perdius. Quan tornàvem a Lô,caminant i d'enfora sentíem tocarses campanes, el món era alegre i segurperquè em daves sa mà pes camí de sa vida.A ca nostra, amb ma mare pendent des fogons,trobàvem es germans i era gust i érem moltsi sopàvem tots junts i escoltàvem sa ràdio.Es dissabtes fosquet em rentava en un còssili després tu em servaves en es balancí.Amb humil fe de pobres em deies «Poncet,un dia serem rics. Tenim terra a l'Havana!»,però a jo m'era igual perquè et tenia a tuque omplies de bondat amb ets ulls blaus sa casa.Vaig esser es més petit i es que et va escoltar mésquan contaves històries de bruixes i dracso rallaves amb por de sa Guerra Civil.Mentre tu molts de vespres tornaves cansatde sa fàbrica i feies hores extres drettallant peces de pell dalt sa cambra fins tard,jo llegia embambat tots es llibres anticsd'aquell oncle famós, parent teu, que va serconfessor de dos papes i ecònom de Roma.Sempre et veig satisfet. Duies un davantali et posaves es llapis de marcar a s'orella.Jo et venia d'al·lot a veure a Ca's Toribiosi em besaves content i es mostatxos picaven.Quan es sou, que era magre, es fonia a un pot buittu abraçaves ma mare i amb gest animósli somreies: «Maria, tot ho aclarirem!»,i ella ho va aclarir tot i vam créixer feliços.Mos vas fer menorquins i amb s'exemple des fetsmos vas dir i ensenyar que hem de ser bona gent.No te perdis pel camp. En sentir ses campanes,quan ja s'hagi fet fosc i tu tornis tot solpes camins de sa mort, jo et donaré sa mài vindré as teu costat perquè em contis històrieso em rallis sense por de sa Guerra Civil.Esper que estiguis bé i al cel hi hagi diaris,i puguis caçar molt i passar de política.Si veus Déu conta-li que no va aclarir res,que hi ha guerres i fa feredat com va el món.Es Nadals me són trists i és com si en es betlemde ca nostra hi faltés s'alegria d'antany.Ses estrelles s'han fus i cap pastoret riu.Sempre tenc com un corc que em roega i fa mal.Des que te'n vas anar sent es pes d'un gran buiti no vull que te moris, mon pare, mai més.Ponç Pons Giménez, 2015d'aquesta edició: Proa, 2015