Conte de fades a Nova York

Fairytale of New York

Elvis Costello acabava de produir l’imprescindible Rum, Sodomy & the Lash de The Pogues i va apostar amb Shane MacGowan que no seria capaç de compondre una cançó de Nadal per cantar amb la baixista del grup, Cait O’Riordan. MacGowan va acceptar –potser perquè havia nascut un dia de Nadal– i, amb Jem Finer, el banjo de The Pogues, s’hi van posar. I ho van fer a consciència: van trigar dos anys a acabar-la.Finer va começar a escriure sobre un mariner que enyora la dona, però la seva pròpia, de dona, li va dir que allò era massa carrincló. Aleshores va irrompre MacGowan amb la història de dos pobres diables a Nova York, on no havia estat mai –un altre membre dels Pogues, l'acordionista James Fearnly, va dir de MacGowan que mai no acabaves de tenir clar si era un geni o un puto idiota–. Aviat van tenir-ne un primer esbós, fins i tot en van gravar alguna demo amb Costello, però ni l’un ni l’altre n’estaven satisfets, i hi van seguir treballant mentre sortien de gira. MacGowan ho va fer de manera gairebé obsessiva i va acabar confessant: “És la cançó més complicada que mai he compost i interpretat. I el millor de tot és que sembla tan senzilla”.Tot i que l’anaven modificant i gravant-ne noves proves, ja havien passat gairebé dos anys i l’havien aparcat. Els Pogues havien començat a gravar un nou àlbum, If I Should Fall From Grace With God, i van contractar Steve Lillywhite perquè els el produís. Les sessions funcionaven tan bé que van tornar a posar la nadala sobre la taula, i Lillywhite els va donar la idea definitiva, absurdament simple: gravar per separat les parts de MacGowan i Finer i després editar-les juntes. Va funcionar.Quan per fi van tenir la cançó llesta, es van trobar amb un últim problema: O’Riordan havia acceptat una altra proposta de Costello –s’hi havia casat– i havia deixat el grup. Mentre buscaven una vocalista femenina, Lillywhite, sense dir res al grup, l’hi va proposar a la seva dona, la fantàstica Kristy MacColl. Ho van gravar a casa un cap de setmana, i el dilluns va mostrar el resultat a la banda. Van quedar bocabadats. MacColl s’havia fet seva la cançó, tant que fins i tot MacGowan va voler tornar a enregistrar la seva part (costa de creure, però tots dos no van coincidir a l’estudi de gravació).Fairytale of New York (títol que van manllevar –amb permís de l’autor– d’una novel·la de JP Donleavy) es va publicar finalment el novembre de 1987 i des d’aleshores, cada desembre torna a estar entre les cançons més venudes al Regne Unit (des de l’any 2005 ha estat de manera consecutiva entre les 20 primeres) i ha estat escollida com la nadala favorita dels britànics.La nit de Nadal, nenaa la cel·la dels borratxosun vell em va dirja no en veuré cap més.I va cantar una cançó"The Rare Old Mountain Dew"vaig donar-me la voltai vaig somiar en tu.Vaig tenir un cop de sortes pagava divuit a untinc un pressentimentaquest serà el nostre any.Així que bon Nadalt’estimo nenaveig venir temps millorsi els nostres somnis complerts.Tenen cotxesgrans com bars,tenen rius plens d’orperò el vent et travessa,no és lloc per a gent gran.El primer cop que em vas agafar la màen una freda nit de Nadal,em vas prometreque Broadway m’estava esperant.Eres guapo.Eres preciosa,la reina de Nova Yorkquan la banda va acabar de tocartothom udolava.Sinatra feia swingi els borratxos cantavenens van besar a la cantonadai vam ballar tota la nit.Els nois del cor de la policiacantaven "Galway Bay"i a fora les campanes repiquencelebrant el Nadal.Ets un pòtolets un brètol.Ets una meuca jonquijaient mig mortaintubada en aquell llit.Tros de merda,paràsit,marieta barato,Bon Nadal i una merdaDéu vulguique no en passem més.Els nois del cor de la policiaencara canten "Galway Bay"i a fora les campanes repiquencelebrant el NadalPodria haver estat algú.Sí, com qualsevol,em vas prendre els somnisquan ens vam conèixer.Els guardo amb mi, nenajunt amb els meus,no me’n sortiré tot solels meus somnis s’alcen al teu voltant.Els nois del cor de la policiaencara canten "Galway Bay"i a fora les campanes repiquencelebrant el Nadal.It was Christmas Eve babeIn the drunk tankAn old man said to me,Won't see another oneAnd then he sang a song‘The Rare Old Mountain Dew’I turned my face awayAnd dreamed about youGot on a lucky oneCame in eighteen to oneI've got a feelingThis year's for me and youSo happy ChristmasI love you babyI can see a better timeWhen all our dreams come trueThey've got carsBig as barsThey've got rivers of goldBut the wind goes right through youIt's no place for the oldWhen you first took my handOn a cold Christmas EveYou promised meBroadway was waiting for meYou were handsomeYou were prettyQueen of New York CityWhen the band finished playingThey howled out for moreSinatra was swingingAll the drunks they were singingWe kissed on the cornerThen danced through the nightThe boys of the NYPD choirWere singing 'Galway Bay'And the bells are ringingOut for Christmas dayYou're a bumYou're a punkYou're an old slut on junkLying there almost deadOn a drip in that bedYou scumbagYou maggotYou cheap lousy faggotHappy Christmas your arseI pray GodIt's our lastThe boys of the NYPD choirStill singing 'Galway Bay'And the bells are ringingOut for Christmas dayI could have been someoneWell, so could anyoneYou took my dreamsFrom me when I first found youI kept them with me babeI put them with my ownCan't make it all aloneI've built my dreams around youThe boys of the NYPD choirStill singing 'Galway Bay'And the bells are ringingOut for Christmas day