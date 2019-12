El «bon Nadal» de Foix

1. La primera felicitació del Nadal, el 1948, il·lustrada per Salvador Dalí.



2. Felicitació del Nadal del 1950, dibuixada per Joan Ponç.





3. Felicitació del Nadal del 1951, dibuixada per Josep Guinovart.



4. Felicitació de Nadal del 1973, a la memòria de Gabriel Ferrater [és un document que no ha estat publicat en cap llibre] i dibuixada per Frederic Amat.











Ho sap tothom, i és profecia



© A cura de Margarida Trias i Joan R. Veny-Mesquida



"El 7 de febrer del 1948 la seva dona va marxar de casa de manera completament inesperada, un abandonament que va representar per a Foix una ferida que mai no va acabar de tancar. I el 1947 havia publicat Sol, i de dol [...] un llibre que tothom va interpretar com un simple retorn als clàssics medievals. [...] Alguna cosa devia tenir a veure la «incomprensió» de la seva dona i la «incomprensió» literària del públic en el fet que iniciés la tramesa de nadales".Ho escriuen Margarida Trias i Joan Ramon Veny-Mesquida a la justificació d' Ho sap tothom, i és profecia , una capsa que recull les felicitacions que J.V. Foix (Sarrià, 28 de gener del 1893 - Barcelona, 29 de gener del 1987) va enviar als seus amics, precisament, a partir d'aquell 1948 i fins al 1976 (va ser als anys setanta quan va decidir deixar d'escriure versos). Hi trobem vint-i-vuit poemes, onze de Nadal, tretze de cap d'any i quatre natalicis, cadascun dibuixats per artistes com Dalí, Mompou, Ponç, Guinovart, Obiols, Cuixart, Tàpies, Jordi, Sunyer, Galí, Fenosa, Miró, Mercadé i Amat; i que estan acompanyats per un disc en què escoltem com els recitava. La iniciativa de recollir aquests documents, que contenen un valor històric i íntim excepcional, ha estat impulsada per la Fundació J.V. Foix , en col·laboració amb la Càtedra Màrius Torres i Pagès Editors.