La fantasia de J.R.R. Tolkien

Foto: www.tolkiensociety.org

John Ronald Reuel Tolkien, l'autor d'El Senyor dels Anells, va néixer el 3 de gener de 1892 a Bloemfontein (Sud-àfrica)i va morir el 2 de setembre de 1973 a Bournemouth. El recordem llegint-ne 14 pensaments.Crec que els contes de fades són una de les formes més interessants que ha donat la literatura. S'associen erròniament a la infantesa.Qui no és capaç de desfer-se d'un tresor en un moment de necessitat és com un esclau encadenat.La feina que mai no es comença és la que triga més a acabar-se.No tot el que és d'or lluu, ni tothom que camina errant està perdut.El dolor no s'oblida, però no enfosqueix el cor i dona saviesa.Molts dels que viuen mereixen morir i molts dels que moren mereixen viure. Els podem donar la vida? Llavors no ens hem de precipitar ni amb la mort ni amb els judicis.Deslleial és aquell que desapareix quan el camí és fosc.Si donéssim més valor al menjar, a l'alegria i a les cançons i en donéssim menys a l'or, tindríem un món molt més feliç.L'alba és sempre una esperança per a l'ésser humà.El meu consell per als qui tenen el temps i la predisposició d'ocupar-se de la llengua internacional: defenseu l'esperanto amb lleialtat.A l'est o a l'oest, els boscos s'acabaran.On no hi falta voluntat, sempre hi ha un camí.Les paraules boniques amaguen, de vegades, un cor infame.La fantasia és un dret legítim de l'ésser humà. A través de la fantasia, adquirim una llibertat i una satisfacció completes.