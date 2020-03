La sort d'haver nascut dona

Al/la de les 11:36. dieu que "Quants d’aquests 250 homes moren pel fet de ser homes i quantes de les 125 dones moren pel fet de ser dones?"A veure. De moment aquí hi ha les dades:Al 2014 eren 323 persones assassinades, el 39% dones. La resta homes.Això de que moren "pel fet de ser dones" és un invent tan infantil que fa plorar que algú s'ho pugui creure.Dins la parella, quan la dona mata l'home (el 25% dels assassinats de parella és la dona qui els fa), no el mata perquè sigui home. El mata per mil raons. Quedar-se una herència, perquè ha tingut un moment d'alteració, perquè ha tingut un atac de gelosia. Gelosia especialment és el mòbil que te la dona que mata el marit. Que sigui un home és lògic. Normalment les parelles de les dones son homes.Quan un home mata una dona és per les mateixes raons. Gelosia, moment d'alteració, herència, etc. I és clar, la majoria d'homes tenen parella dona. I no les mata perquè siguin dones. Sinó els/les homosexuals no es matarien, i sembla ser que proporcionalment hi ha més assassinats entre ells/es.Llavors hi ha l'assassinat dels fills i filles. Les dades indiquen que tant maltractaments com assassinats de fills els fa el doble la mare que el pare. I les víctimes son per igual nens com nenes.Llavors hi ha els assassinats de pares i mares i no ho fan perquè siguin homes o dones sinó perquè El/la assassí/na s'ha tornat boig, o per altres raons, però no perquè sigui un home o una dona.Llavors hi ha els assassinats al carrer per violència gratuïta. Aquí sí que podríem parlar una mica que els maten perquè son homes (també majoritàriament son assassins homes). Les pallisses, punyalades, etc. Quasi sempre se li fan a homes. Els costa molt més atacar a una dona. "Es de cobardes", diuen. (Però jo crec que és igual de covards i assassins una cosa com l'altre).També hi ha els assassinats per robatori. Ho fan contra qui trobin a l'habitatge. No perquè sigui una dona o un home. També es mata qui és testimoni d'un delicte. I el maten no perquè sigui dona o home.També em dius: " Les (i els) feministes existim per culpa de gent com tu". La facilitat en que acuseu de masclista qui és crític amb les mentides que diuen moltes feministes, us delata. No accepteu el debat. Només la manipulació i imposició. Us ho dic clarament: sou extremadament perilloses i el mal que esteu fent a la societat és molt superior del què us imagineu. No voleu la igualtat. No hi ha un ésser més antiigualitari que una feminista.