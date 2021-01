Agatha Christie, rentant plats

Foto: www.biography.com

Agatha Christie va néixer el 15 de setembre del 1890 a Torquay (Anglaterra) i va morir el 12 de gener del 1976 a Winterbrook (Anglaterra). Recordem la reina del crim amb catorze reflexions que giren al voltant de la vida i de l'ofici d'escriure.Vaig aprendre que no es pot tirar enrere, que l'essència de la vida és anar endavant. La vida, en realitat, és un carrer de sentit únic.Quan no hi ha humilitat, les persones es degraden.La tristesa és el bressol d'inspiració per a tot escriptor.La maldat no és una cosa sobrehumana, és una cosa menys que humana.Casa't amb un arqueòleg. Com més vella et facis, més encantadora et trobarà.El mal mai es queda sense càstig, però a vegades el càstig és secret.Les converses sempre són perilloses si es vol amagar alguna cosa.Una de les coses més afortunades que et poden passar a la vida, crec, és tenir una infància feliç.Si algú s'aferra massa als seus principis, gairebé no veurà ningú més.La millor recepta per a la novel·la policíaca: el detectiu mai ha de saber més que el lector.El millor moment per planificar un llibre és mentre estàs rentant els plats.Cada assassí és, possiblement, el vell amic d'algú.Molt pocs de nosaltres som el que semblem.Un no reconeix els moments més importants de la vida fins que no és massa tard.