Cada nit és més llarga

"Fa uns mesos vaig començar a dibuixar els meus pensaments, que són els d'una persona que lluita contra l'ansietat, els atacs de pànic i la depressió. Vaig fer aquests dibuixos perquè no soc gens bo explicant el que passa dins del meu cap, i fer-ho així ha estat molt més fàcil." Ho explica Sow Ay , que il·lustra les pors i les lluites del seu dia a dia.Com no el pots veure?

Sow Ay

12.

—Sé que soc pesat per parlar tant sobre la meva salut mental.

—No, no ho ets.

—Si us plau, no diguis mentides.