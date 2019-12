Un amor incondicional, una companyia serena i alegra al mateix temps. Felicitat de veure't córrer pels camps, riure amb tu trepitjant i embogint damunt la neu l'hivern passat. De contemplar-te xipollejar al riu i rossegar qualsevol pal. Un ser-hi sempre, sempre. Sobre tot els dies núvols. Quan alguna nit, sigil-losa deixaves caure els teus vint-i-cinc quilos damunt la meva esquena. I jo, al primer intent et renyava, però t'ho permetia, sabia que eres allà per curar-me, per guarir-me.

Quan em miraves al ulls i sabia que eres allà amb mi, sense dubtes, de manera planera. Sense més lligams que un amor pur, altra cop, incondicional.

Segueixo buscant els teus ulls quan arribo a casa. Encara dic el teu nom quan obro la porta. Encara espero veure't aparèixer correns pel passadís. Encara miro el rellotge per les tardes alhora de les teves passejades, amb sol i pluja -encara que no t'agradava gens mullar-te i buscaves l'aixopluc de tots els balcons del carrer-. Això sí, un cop a casa aixugar-te bé amb els draps i les samarretes velles, fins que vem descubrir que t'encantava l'escalforeta del secador.

Tu, tu m'has donat tot l'escalf d'aquest món. Fins fa res, fins fa dues setmanes que la malaltia et va xuclar les forces que et quedaven per aixecar el teu cos, per ser tu.

Aquest hivern farà molt més fred. T'estimo petita i et trobo tan faltar.