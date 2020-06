George Orwell, davant dels nostres ulls

Foto: www.granta.com

George Orwell va néixer a Mothiari (l'Índia) el 25 de juny del 1903 i va morir a Londres el 21 de gener del 1950. Recordem l'escriptor i periodista britànic llegint-ne 14 reflexions.Veure el que està davant dels nostres ulls requereix un esforç constant.La llibertat és el dret de dir a la gent el que no vol escoltar.En general, els éssers humans volen ser bons, però no ser-ho massa ni tota l'estona.Els homes només poden ser feliços quan no assumeixen que l'objectiu de la vida és la felicitat.La guerra és la pau. La llibertat és l'esclavitud. La ignorància és la força.El poder no és un mitjà; és un objectiu en si mateix.El pensament corromp el llenguatge i el llenguatge també pot corrompre el pensament.La manera més ràpida d'acabar una guerra és perdent-la.Tots els animals són iguals, però alguns animals són més iguals que d'altres.El que és important no és mantenir-se viu, sinó mantenir-se humà.La guerra és la guerra. L'únic ésser humà que és bo és el que ha mort.Aquells que controlen el present controlen el passat, i aquells que controlen el passat controlen el futur.En temps d'engany universal, dir la veritat es converteix en un acte revolucionari.La felicitat només pot existir en l'acceptació.