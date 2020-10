Pensa en mi, menuda, pensa en mi,quan les bruixes t'esgarrapin de matí.No et faré més tebi el fredni més dolç el cafè amb llet,però pensa en mi, menuda, pensa en mi.Pensa en mi quan no t'arribi el souo quan t'arrambin en el metro a quarts de nou.I porta'm brodat a la teva brusa,o pintat en el teu somriure vermell.Gronxa'm de les teves arracades.Volta'm amb els teus anells.Deixa'm venir amb tu, deixa'm venir.Deixa'm anar on vas, deixa-m'hi anar.Menuda, entre goig i pena,abraçat contra el poemaque llegeixes d'amagat.Badallarà mandrosa la ciutat,quan marquis l'hora i obris les finestres del despatx,i t'espolsis els ocells que fan niu dels teus cabells.Et diu al cor que l'ocell engabiat mor.Ells em duen a les plomes somnis i batecsquan colpegen els meus vidres els seus becs.I em conten la història blanca i menudaque entre quatre parets es marceix.Piulen que es mor la primaveraquan no pot anar a passeig.Deixa'm venir amb tu, deixa'm venir.Deixa'm anar on vas, deixa-m'hi anar.Menuda, i encén la cara.Pensa que tenim encarael camí dels teus ocellsper volar-lo tu i jo amb ells.