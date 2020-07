Tenim una edat i estem estupendes

4.

Vas fent i un dia, de cop i volta, et cauen els 40 anys a sobre. Patapam.Tot i que ja em preocupaven des dels 38, jo no els vaig veure a venir, van arribar sigil·losament. Ara la gent em tracta de senyora, faig servir ulleres per veure-hi de lluny i necessito dos dies per recuperar-me quan surto de nit, si és que arribo a treure la poteta fora de casa quan arriba el cap de setmana, perquè el combo sofà-manta-sèries m'atreu com la llum a una papallona de nit.Capquadrada com soc, fets els 40 –la meitat de la vida– vaig començar a avaluar (amb les ulleres posades) tot el que havia fet fins llavors i a desesperar-me; a córrer amunt i avall, esverada, igual que el conill blanc d'Alícia al país de les meravelles, com si arribés tard a algun lloc però sense saber exactament on anava. En el fons sabia que un dia me'n podria riure, de tot això, però llavors no em feia gota de gràcia; fins que algú em va dir: «I si ho dibuixes?». Estic estupenda! (Angle Editorial) és un llibre positiu, pensat per riure'ns de nosaltres mateixes i prendre'ns la vida una mica menys seriosament. Si cada persona és un món, els 40 són una dimensió particular de cadascú. Aquestes vinyetes en retraten una part; potser no t'hi reconeixeràs, potser sí... I si és així, riu tranquil·la, que les arrugues de riure són molt afavoridores.© Raquel Gu© Angle Editorial, 2017