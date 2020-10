Gandhi, la pau és el camí

Foto: duncan c

Mahatma Gandhi va néixer el 2 d'octubre del 1869 a Porbandar (Índia britànica) i va morir assassinat el 30 de gener del 1948 a Nova Delhi. Recordem el pensador i pacifista indi llegint-ne 14 reflexions que aposten pel camí de l'amor i de la pau.Ull per ull, el món acabarà cec.No hi ha camí per la pau, la pau és el camí.Ningú em pot fer mal sense el meu permís.La felicitat és quan el que dius, el que fas i el que penses està en harmonia.L'acció expressa les prioritats.La recompesa està en l'esforç, no en el resultat. Un esforç total és una victòria completa.El que s'obté amb violència només es pot mantenir amb violència.Cuida els teus pensaments, perquè es convertiran en les teves paraules. Cuida les teves paraules, perquè es convertiran en els teus actes. Cuida els teus actes, perquè es convertiran en els teus hàbits. Cuida els teus hàbits, perquè seran el teu destí.Tot el que es menja sense necessitat es roba a l'estómac dels pobres.Si vols canviar el món, canvia't tu mateix.On hi ha amor, hi ha vida.Sóc un somiador pràctic. Els meus somnis no són il·lusions, els meus somnis els vull convertir en realitat.Primer t'ignoren, després es riuen de tu, més tard t'ataquen i, finalment, guanyes.Viu com si t'haguessis de morir demà, aprèn com si el món hagués de durar per sempre.