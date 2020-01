Al meu cas me sent forta amb tot el que estic passant,me don el luxe de plorar quan estic sola. Me sent orgullosa de tota la gent que a dies d,ara están al meu costat! I me sap greu Per totes aquelles persones que he hagut de deixar enrera, per poder protegirme i estar pels meus fills. Me sap greu que la meva por a un Home hagi posat en risc la Salut de la meva petita! Una dona forta Val molt!