Betty Friedan: «No teniu res més a perdre que l'aspiradora»

Foto: Lynn Gilbert

Betty Friedan va néixer el 4 de febrer de 1921 a Illinois i va morir el 4 de febrer de 2006 a Washington. Recordem l'escriptora i activista feminista, que va liderar el moviment de les dones als Estats Units, amb 14 reflexions seves.Cap dona té un orgasme per haver deixat brillant el terra de la cuina.La vellesa no és la pèrdua de la joventut, sinó una nova etapa d’oportunitats i força.Qui sap què serà capaç de fer la dona quan finalment sigui lliure.Hi ha gent que pensa que dic: "Uniu-vos, dones del món, no teniu res més a perdre que els vostres marits". No és cert. No teniu res més a perdre que l'aspiradora.L'educació, i només l'educació, ens podrà salvar.És més fàcil viure a través d’algú altre que ser completament un mateix.Si el divorci s'ha incrementat en un mil per cent, no culpem el moviment feminista. Culpem els rols sexuals obsolets en què es basen els nostres matrimonis.Fer-se gran és una aventura, no un problema.Pots fer-ho tot, però no tot alhora.Una noia no ha d’esperar privilegis especials pel seu sexe, però tampoc hauria d’ajustar-se als prejudicis i a la discrmininació.Una bona dona és aquella que estima amb passió, que té coratge i conviccions, assumeix la responsabilitat, i contribueix a la societat.És aterridor quan una dona finalment s'adona que no hi ha una resposta a la pregunta "qui sóc jo", excepte la seva veu interior.L'avortament no és un valor en si, és el dret d'escollir, que és un valor essencial.L’home no és l'enemic, però sí que és el company de les víctimes. El veritable enemic és la pròpia denigració de les dones.