La imaginació sense límits de Verne

Il·lustració: Lev Kaplan





1. La ciència està formada d'errors que a la vegada són passos cap a la veritat.

Si una persona s'imagina una cosa, una altra la farà realitat.A partir d'ara, només viatjaré en somnis.El que hagi de venir no m'inquieta, el que es fa dur de vegades és el present.Es podria escriure un gran llibre amb tot el que se sap i un altre encara més gran amb tot el que no se sap.Arribarà un moment en què les creacions de la ciència superaran les de la imaginació.Mentre el cor i la carn bateguin, no entenc que un ésser dotat de voluntat es deixi dominar per la desesperació.No necessitem continents nous, sinó persones noves.Tot allò gran que hem fet ha estat en nom d'esperances exagerades.Una força superior pot destruir el millor argument.Els ianquis no tenen rivals al món com a mecànics i neixen enginyers, de la mateixa manera que els italians neixen músics i els alemanys metafísics.Quan a un americà se li fica una cosa al cap, mai no li falta un altre americà que l'ajudi a realitzar-la.La civilització mai no va enrere, la llei de la necessitat sempre la força a avançar.El gran dolor de la meva vida és que mai no he tingut un lloc en la literatura francesa.