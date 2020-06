Sèneca i la recompensa del bé

Foto: Thomas Leuthard

Luci Anneu Sèneca va néixer a Còrdova el 4aC i va morir a Roma el 65. Llegim 14 reflexions del filòsof, polític i dramaturg.

No ens atrevim a fer moltes coses perquè són difícils, però són difícils perquè no ens atrevim a fer-les.Admira el qui ho intenti, encara que fracassi.La recompensa d'una bona acció és haver-la fet.Ningú pot dur una màscara durant gaire temps.No és que tinguem poc temps, és que en perdem molt.Res necessita menys esforç que estar trist.El que has de dir, abans de dir-ho a algú altre, digue-t'ho a tu mateix.Al principi van ser vicis, després, costums.Viure a vegades és un acte de coratge.Llarg és el camí de l'ensenyança que es fa amb teories, breu i eficaç el que es fa amb exemples.Aprenem mentre ensenyem.Estudia, no per saber una cosa més, sinó per saber-la millor.Si vols que el teu secret estigui guardat, guarda-te'l tu mateix.Que no us espanti el dolor: o s'acabarà o acabarà amb vosaltres.