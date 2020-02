Twitter: Fons Charles Trénet

Charles Trénet va néixer el 18 de maig de 1913 a Narbonne i va morir a Créteil el 19 de febrer de 2001. Recordem el pare de la cançó francesa escoltant-lo en la que és possiblement la seva peça més coneguda. De la La Mer se n'han fet més de 400 versions: n'escoltem també la que cantava Frank Sinatra.La merQu'on voit danser le long des golfes clairsA des reflets d'argentLa merDes reflets changeantsSous la pluieLa merAu ciel d'été confondSes blanc moutonsAvec les anges si pursLa merBergère d'azur infinieVoyezPrès des étangsces grands roseaux mouillésVoyezCes oiseaux blancsEt ces maisons rouilléesLa merLes a bercésLe long des golfes clairsEt d'une chanson d'amourLa merA bercé mon coeur pour la vieLa merQu'on voit danser le long des golfes clairsA des reflets d'argentLa merDes reflets changeantsSous la pluieLa merLa merAu ciel d'été confondSes blanc moutonsAvec les anges si pursLa merBergère d'azur infinieVoyezPrès des étangsces grands roseaux mouillésVoyezCes oiseaux blancsEt ces maisons rouilléesLa merLes a bercésLe long des golfes clairsEt d'une chanson d'amourLa merA bercé mon coeur pour la vieSomewhere beyond the seaSomewhere waiting for meMy lover stands on golden sandsAnd watches the ships that go sailin'Somewhere beyond the seaShe's there watching for meIf I could fly like birds on highThen straight to her armsI'd go sailin'It's far beyond the starsIt's near beyond the moonI know beyond a doubtMy heart will lead me there soonWe'll meet beyond the shoreWe'll kiss just as beforeHappy we'll be beyond the seaAnd never again I'll go sailin'I know beyond a doubtMy heart will lead me there soonWe'll meet I know we'll meet beyond the shoreWe'll kiss just like beforeHappy we'll be beyond the seaAnd never again I'll go sailin'No more sailin'So long sailin'Bye bye sailin'Move on out captain