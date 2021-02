La felicitat segons Schopenhauer

Sempre m'han agradat les reflexions, els aforismes, aquelles frases senzilles i complexes alhora. Partint dels extrems s'arriba a l'equilibri del centre on hi ha l'esclat de la visió personal, però universal a la vegada. L'onzena reflexió és una meravella: "La manera més segura de no ser infeliç és no desitjar arribar a ser molt feliç." Curta, senzilla, però de contundent contingut. Brutal!