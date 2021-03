L'última carta de Puig Antich

SALVADOR



Hoy quiero acordarme

De vosotros, hombres perdidos

Que hace mil días

Vivís conmigo

En mi rincón,

En mi país.

¿Dónde están ahora vuestros gritos?

¿Qué se hizo de la esperanza?

¿Cuál es hoy vuestra ilusión?



Estoy seguro

De que también la noche

Ha sido la madre negra

De vuestras dudas,

De que también vuestra rabia

Ha roto las rejas pobres

Que os querían amordazar,

Buscando como un perro hambriento

El escaso pan de la libertad.



Ellos os guardan

Con el celo hipócrita

De los mercenarios.

Tiemblan cuando les miráis

Porque no sabrían responder

Las preguntas de vuestros ojos.



¿Os acordáis de Salvador?

Yo no le he visto nunca

Pero le conocía bien:

Manos blancas

Y dientes apretados,

Precoz,

Niño de ilusiones asesinadas,

Un calor como el mío,

Un azul sin sombras.

Sólo tenía un grave pecado:

No se conformó.



El azul, el calor,

Las ilusiones

Se ahogaron sin un suspiro

Un marzo cualquiera.



Él no ha sido el primero,

Ni siquiera el mayor,

Sólo un testigo,

Despertador de corazones

Quizás dormidos,

Algunos ya fríos.



¡Amigos desconocidos!

No les tengáis miedo:

Él está con nosotros

Hasta el final,

Hasta el final de los siglos.

Él es la libertad de los muertos,

La vida de los cautivos.