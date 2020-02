"Mentre hi hagi memòria col·lectiva en aquest país, seguiré cantant aquesta cançó." Joan Isaac va publicar el 1977 A Margalida, una cançó que parla de la companya sentimental de Salvador Puig Antich, el jove anarquista –nascut el 30 de maig del 1948– que va ser executat el 2 de març del 1974.La mateixa Margalida Bover, en una entrevista a Nou Cicle , explicava: "Sempre recordaré quan vaig obrir la porta, ens vam veure i no vam deixar de mirar-nos. Va ser descobrir l'amor de la meva vida, la persona que voldries tenir sempre al teu costat. Des del primer moment vam parlar de tot i dels somnis que compartíem. Tenir quatre fills, viure a la Cerdanya, ens agradava la muntanya, passejar, caminar, una casa gran per compartir-la amb gent".Joan Isaac explica que "va ser una història molt viscuda, molt propera, perquè compartia el sofriment absolut d'una família i la ràbia social pel fet d'aquell assassinat, d'aquell judici sense proves".Vas marxar no sé on.Ni els cims ni les ausno et saben les passes.Vas volar sens dir res,deixant-nos nomésel cant del teu riure.No sé on ets, Margalida,però el cant, si t'arriba,pren-lo com un bes.Crida el nomdel teu amant,bandera negra al cor.I potser no sabràsque el seu cos sovintens creix a les venes,en llegir el seu gestescrit per paretsque ploren la història.No sé on ets, Margalida,però el cant, si t'arriba,pren-lo com un bes.Crida el nomdel teu amant,bandera negra al cor.I que amb aquesta cançóreneixi el seu critper camps, mars i boscos,i que sigui el seu nomcom l'ombra fidelque és nostra tothora.No sé on ets, Margalida,però el cant, si t'arriba,pren-lo com un bes.Crida el nomdel teu amant,bandera negra al cor.