L'amor etern de García Márquez

Gabriel García Márquez va néixer el 6 de març de 1927 a Aracataca (Colòmbia) i va morir el 17 d'abril de 2014 a Ciutat de Mèxic. Recordem el novel·lista, guionista i periodista amb 14 reflexions seves.S'ha de ser infidel, però mai deslleial.El secret d'una bona vellesa no és altra cosa que un pacte honrat amb la soledat.La pitjor forma de trobar a faltar algú és estar assegut al seu costat i saber que mai el podràs tenir.El més important que vaig aprendre a fer després dels quaranta anys va ser a dir no quan és que no.Ningú es mereix les teves llàgrimes i qui les mereix no et farà plorar.La vida no és el que un ha viscut, sinó el que un recorda i com ho recorda per explicar-la.L'escriptor escriu els llibres per explicar-se a ell mateix el que no es pot explicar.No hi ha medecina que curi el que no cura la felicitat.L'amor és etern mentre dura.He après que el món vol viure al cim de la muntanya, sense saber que la veritable felicitat rau en la manera de pujar-la.La vida no és sinó una successió contínua d'oportunitats de sobreviure.Recordar és fàcil per als que tenen memòria, però oblidar és difícil per als que tenen cor.La saviesa ens arriba quan ja no ens serveix per res.En tinc prou de saber que tu i jo existim en aquest moment.