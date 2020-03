El saben aquel que diu...?

Foto: Facebok Eugenio Jofre

Eugenio Jofra i Bafalluy va néixer l'11 d'octubre del 1941 a Barcelona, on va morir l'11 de març del 2001. Amb una cigarreta en una mà i un got de whisky a l'altra, amb ulleres fosques i camisa negra de seda, l'humorista es va fer famós per les seves aparicions en diversos programes de televisió.Tot i que la faceta d'explicar acudits és la que més se li coneix, des dels 17 anys treballava en un taller de joieria i el 1970 va ser preseleccionat per actuar a Eurovisió amb el duet musical que formava amb Conchita Alcaide.