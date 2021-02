Treballs d'amor

Foto: Maritè Toledo

El motiu tant és.Cal buscar entre les restes el que ha sobreviscut.¿Podríem no sentir-nos insegurs,si els nostres sentimentssón territoris de fronteraperduts, recuperats, tornats a perdre?Perquè estimar no és enamorar-se.És tornar a construir, una vegada, una altra,el mateix pati on escoltar les merlesquan a la primavera encara és de nit.És l'únic cant d'ocell que podria ser Schubert.Tu i jo com als vint anys, sols a la cuina,ens fem forts escoltant aquesta melodia.Més claredat no l'hem tinguda mai.© Joan Margarit© Proa, 2017