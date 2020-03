Erich Fromm: «Som el que fem»

Erich Fromm va néixer a Frankfurt del Main el 23 de març del 1900 i va morir a Muralto (Suïssa) el 18 de març del 1980. Recordem el psicoanalista alemany nacionalitzat estatunidenc, autor d'obres com La por a la llibertat o L'art d'estimar, amb 14 reflexions seves.Som el que fem.​La llibertat no és cap llicència.​No és ric qui té moltes coses, sinó qui dona molt.Les persones egoistes són incapaces d'estimar els altres i tampoc són capaces d'estimar-se a si mateixes.L'amor no és una cosa natural, sinó que requereix disciplina, concentració, paciència, fe i la derrota del narcisisme.Ser capaç d'estar sol és la condició per ser capaç d'estimar.Un no pot ser sensible al món sense entristir-se sovint.No existeix gairebé cap activitat ni projecte que comenci amb unes esperances i expectatives tan altes, i que alhora fracassi tan sovint, com l'amor.En l'amor romàntic, dues persones que estaven separades es fan com una. En l'amor maternal, dues persones que eren una se separen.La vida no té sentit, excepte el sentit mateix que cadascú dona a la seva pròpia vida.Acceptar i superar les dificultats, els contratemps i les tragèdies de la vida com un desafiament ens fa més forts.Parlem de moltes coses horribles que passen a la gent, però no acostumem a parlar d'una de les pitjors: sentir avorriment, ja sigui en solitud o, pitjor encara, en companyia.Només la persona que té fe en ella mateixa és capaç de ser fidel als altres.La idea d'haver de morir sense haver viscut és insuportable.