20 de març

Foto: www.jmserrat.com

M'hauria agradat estar despertaquell matí que amb un vestit verdentre uns bladarsell va arribar.Venia xiulant, com un infant.Tenia plenes d'ocells les mansi cel amuntels anava escampant.El voltaven les abelles.Duia un barret de rosellesi a la bandoleraem duia la primaverael vint de març.M'hauria agradat estar desperto haver deixat els balcons obertsi en el meu sonintuir comteules i branques s'omplen de niusi el roc eixut torna a mullar-se al riui el crit agut d'una perdiu.I del conill la miradai olorar la matinadaque a la bandoleraens va dur la primaverael vint de març.M'hauria agradat estar despert.Jeure damunt d'un roc com un lluertde panxa al soli amb un flabiol,i haver sortit a rebre'l com cali guarnir amb flors de paper els portalscom si fos tempsde carnaval.Però aquell matí jo dormiatranquil, perquè no sabiaque a la bandoleraem duia la primaverael vint de març.