Martin Luther King: «I have a dream»

Martin Luther King a Washington el 28 d'agost del 1963

Martin Luther King va néixer a Atlanta el 15 de gener del 1929 i va morir assassinat a Memphis el 4 d'abril del 1968. El 28 d'agost de 1963 va pronunciar a Washington un dels discursos més famosos del segle XX: I have a dream. El revivim, alhora que recordem el premi Nobel de la pau amb 14 idees seves.Si sabés que el món s'acaba demà, avui encara plantaria un arbre.Si ajudo una persona a tenir esperança, no hauré viscut en va.Res no és més perillós que la ignorància sincera i l'estupidesa conscient.No hi ha res que s'oblidi amb més lentitud que una ofensa, ni res que s'oblidi més de pressa que un favor.La violència crea més problemes socials dels que resol.Si l'ésser humà no ha trobat cap causa per la qual morir, és que no és digne de viure.Tinc un somni, només un somni. Seguir somiant. Somiar en la llibertat, somiar en la justícia. Tant de bo no les hagués de somiar.Al final no recordarem les paraules dels nostres enemics, sinó els silencis dels nostres amics.Sempre és el moment apropiat per fer el que és correcte.La pregunta més urgent i persistent a la vida és: què estàs fent pels altres?L'opressor mai no atorga la llibertat de forma voluntària, és l'oprimit qui l'ha d'exigir.El que s'obté amb violència només es pot mantenir amb violència.Res no ens pujarà al gep si no dobleguem l'esquena.La teva veritat augmenta quan aprens a escoltar la veritat dels altres.