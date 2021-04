Stravinski i la música que es veu

Foto: Fondation Igor Stravinsky

Ígor Stravinski va néixer el 17 de juny de 1882 a Lomonóssov (Rússia) i va morir el 6 d'abril de 1971 a Nova York. El seu pare era un famós cantant d'òpera, fet que li va permetre créixer envoltat de música, art i literatura. Autor de L'ocell de foc, Petruixka i La consagració de la primavera, també va crear des d'òpera fins a peces per a piano. Recordem un dels compositors més influents de la música del segle XX veient-lo dirigir un fragment de la seva obra Pulcinella i llegint-ne 14 reflexions.Quina força és més potent que l'amor?Per escoltar cal esforçar-se, només sentir no té mèrit. Un ànec també hi sent.Un bon compositor no imita, roba.Si les peces musicals fossin edificis, ens sorprendríem de la quantitat que arribarien a caure.La música no és més que soroll organitzat.Si tot em fos permès, em perdria entre tanta llibertat.No n'hi ha prou a escoltar la música, també s'ha de veure.El problema amb l'apreciació que es fa de la música prové de les persones que l'ensenyen: els fan tenir massa respecte per ella, quan haurien d'ensenyar a estimar-la.Els pecats no es poden desfer, només perdonar.La meva música l'entenen millor els nens i els animals.Un compositor pensa en la seva feina sempre.La música és incapaç d'expressar res per si sola.Qui dona l'autèntic prestigi als artistes són els seus imitadors.Presses? No tinc temps per a les presses.