Foto: Fotocollectie Algemeen Nederlands Fotopersbureau (ANEFO)



"La gran bogeria és veure la vida com és, i no com ho hauria de ser". El que seria un dels mestres de la chanson va néixer el 8 d'abril de 1929 a Schaerbeek (Bèlgica) i va morir el 9 d'octubre del 1978 a Bobigny (França), quan encara no n'havia fet 50, d'una embòlia pulmonar provocada per un càncer de pulmó. Recordem el cantant belga escoltant Ne me quitte pas en la versió original i en la versió catalana (bastant lliure) feta per Josep Maria Espinàs i interpretada per Mercè Madolell.Ne me quitte pasIl faut oublierTout peut s'oublierQui s'enfuit déjàOublier le tempsDes malentendusEt le temps perduA savoir commentOublier ces heuresQui tuaient parfoisA coups de pourquoiLe cœur du bonheurNe me quitte pasNe me quitte pasNe me quitte pasNe me quitte pasMoi je t'offriraiDes perles de pluieVenues de paysOù il ne pleut pasJe creuserai la terreJusqu'après ma mortPour couvrir ton corpsD'or et de lumièreJe ferai un domaineOù l'amour sera roiOù l'amour sera loiOù tu seras reineNe me quitte pasNe me quitte pasNe me quitte pasNe me quitte pasNe me quitte pasJe t'inventeraiDes mots insensésQue tu comprendrasJe te parleraiDe ces amants-làQui ont vu deux foisLeurs cœurs s'embraserJe te raconteraiL'histoire de ce roiMort de n'avoir pasPu te rencontrerNe me quitte pasNe me quitte pasNe me quitte pasNe me quitte pasOn a vu souventRejaillir le feuD'un ancien volcanQu'on croyait trop vieuxIl est paraît-ilDes terres brûléesDonnant plus de bléQu'un meilleur avrilEt quand vient le soirPour qu'un ciel flamboieLe rouge et le noirNe s'épousent-ils pasNe me quitte pasNe me quitte pasNe me quitte pasNe me quitte pasNe me quitte pasJe ne vais plus pleurerJe ne vais plus parlerJe me cacherai làA te regarderDanser et sourireEt à t'écouterChanter et puis rireLaisse-moi devenirL'ombre de ton ombreL'ombre de ta mainL'ombre de ton chienNe me quitte pasNe me quitte pasNe me quitte pasNe me quitte pas.No te’n vagis pas,podem oblidar,cal saber oblidari pensar en demà.Oblidar els momentstan desavingutsi aquell temps perduttan inútilment.Oblidar el passati ofegar el recordperquè torni al corla felicitat.No te’n vagis pas.Jo t’oferiréflors del paradís,tretes d’un paísque només jo sé.I treballarésense cap repòsper cobrir el teu cosd’or de bon joier.Et faré un racó,l’amor serà llei,l’amor serà reii tu emperador.No te’n vagis pas.Jo m’inventarémots sense sentitque tu comprendràsi et parlaréd’aquells dos amants,que en unir les mans,no es poden desfer.I d’aquells ulls tan clarsde mirar tan tristperquè encara mai no t’havien vist.No te'n vagis pas.Sabem que sovintel foc ha brollatde l’antic volcàque es veia apagati ha cregut tothomque en el camp crematno podia ser que creixés nou blat.Però no has vist amb goigque quan ve el ponentel negre i el roigregnen juntament?No te’n vagis pas.Ja no vull plorar,ja no vull parlar,jo m’amagaréi et contemplarésomriure i dansar.I t’escoltarériure i cantar.Deixa’m ara serl’ombra del teu pas,l’ombra del teu front,l’ombra del teu món.No te’n vagis pas.