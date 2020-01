Trossets de felicitat

Pascal Campion

La felicitat costa d'atrapar sencera, però de moments feliços tots en vivim uns quants. Només cal saber-los detectar i valorar. Pascal Campion ha capturat el temps, il·lustrant instants que valen per un dia sencer. Us oferim 14 postals d'aquells moments de la rutina que ens fan sentir vius.Tenir el millor despertador.Començar el dia esmorzant en bona companyia.Escoltar música a casa, al teu aire.Que una perruquera ben particular et desenredi el cabell.

