Que sigui la meva ànima la corda d'un llaüt

Sílvia Bel recita Màrius Torres.Que sigui la meva ànima la corda d'un llaütper sempre igual i tensai que el destí no em pugui arrencar, decebut,sinó una sola nota, invariable, immensa.Una nota molt greu i molt constant. Vençutno sigui mai el clau que tiba i que defensala viva pulcritudde la vibració d'una corda ben tensa.Soc tan sovint com una corda fluixa i vençudaque vibra malament!Amb un ritme feixuc, engavanyat i lent,àtona, corrompuda,corda desafinada, la meva ànima ment.Quants cops l'hauria volgut mudaper no sentir la música falsa del seu accent!Senyor, ¿Tu no voldriesreblar les torques dels meus extrems afeblitsperquè mai no s'afluixin les meves melodies?Jo vull ésser constant en els plors i en els crits,i cantar sempre igual, ignorant les follies,els dalers, els neguits,el corb que sobrevola l'estepa dels meus dies…Jo vull ésser com tu, o corda que diriesque sempre et polsen uns mateixos dits.