Simone de Beauvoir i el problema de la dona

Foto: Facebook Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir va néixer a París el 9 de gener del 1908 i va morir al mateix lloc el 14 d'abril del 1986. Recordem la novel·lista i filòsofa feminista llegint-ne 14 reflexions.Si vius prou, veuràs que cada victòria es converteix en una derrota.Encant és el que alguns tenen fins que s'ho comencen a creure.Les persones felices no tenen història.El problema de la dona sempre ha estat un problema d'homes.Què és un adult? Un nen inflat per l'edat.La veritat és una i l'error, múltiple.La bellesa encara és més complicada d'explicar que la felicitat.El més escandalós que té l'escàndol és que un s'hi acostuma.Davant d'un obstacle impossible de superar, l'obstinació és estúpida.No es neix dona, una arriba a ser-ho.És lícit violar una cultura, però amb la condició de fer-li un fill.És absolutament impossible encarar qualsevol problema humà amb una ment mancada de prejudicis.Canvia la teva vida avui. No te la juguis en el futur, actua ara, sense retard.Viure és la voluntat de viure.