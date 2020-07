Foto: www.manolo-garcia.com

Por si el tiempo me arrastraa playas desiertas,hoy cierro yo el librode las horas muertas.Hago pájaros de barro.Hago pájaros de barro y los echo a volar.Por si el tiempo me arrastraa playas desiertas,hoy rechazo la bajezadel abandono y la pena.Ni una página en blanco más.Siento el asombro de un transeúnte solitario.En los mapas me pierdo.Por sus hojas navego.Ahora sopla el viento,cuando el mar quedó lejos hace tiempo.Ya no subo la cuestaque me lleva a tu casa.Ya no duerme mi perrojunto a tu candela.En los vértices del tiempoanidan los sentimientos.Hoy son pájaros de barroque quieren volar.En los valles me pierdo,en las carreteras duermo.Ahora sopla el viento.Cuando el mar quedó lejos hace tiempo.Cuando no tengo barca, remos ni guitarra.Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana.Ahora sopla el viento.Cuando el mar quedó lejos hace tiempo.En los valles me pierdo,en las carreteras duermo.