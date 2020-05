Freud i les emocions no expressades

Foto: Luca Rossato

El neuròleg austríac Sigmund Freud, pare de la psicoanàlisi, va néixer a Freiberg (Moràvia) el 6 de maig de 1856 i va morir el 23 de setembre de 1939 a Londres. El recordem llegint-ne 14 reflexions.Som amos del que callem i esclaus del que diem.No som mai tan vulnerables com quan estimem.He estat afortunat a la vida: res m’ha estat fàcil.Només l'experiència personal fa l’home més savi.Les emocions que no expresses mai moriran, han quedat enterrades vives i tornaran més endavant.Abans d’autodiagnosticar-te depressió o autoestima baixa, assegura’t que no estàs envoltat d'imbècils.Rere les teves vulnerabilitats s’hi amaga la teva força.Els nens no busquen cridar l’atenció, sinó tenir amor.L’única persona amb qui et pots comparar és amb el teu jo del passat.La ment és com un iceberg del qual només sura a l’aigua una setena part del seu volum. Només en coneixem una petita part.La majoria de la gent realment no vol la llibertat, perquè implica responsabilitat, i la majoria de la gent té por de la responsabilitat.Et pots defensar dels atacs, però davant dels elogis estàs indefens.Si dues persones sempre estan d’acord amb tot, puc assegurar-te que un dels dos pensa per l’altre.Error a error descobreixes la veritat.