La fotògrafa Anna Ogier-Bloomer, amb el seu projecte Letdown , ha volgut mostrar els seus primers dos anys com a mare, centrant-se sobretot en la lactància. Ella mateixa explica que no estava preparada per la gana que arribava a tenir la seva filla i que se sentia superada per l'esgotament físic i psicològic: "Estava impressionada per com el meu cos va passar a ser d'una altra persona, ja no era només meu".Durant aquest temps, la seva filla, Violet, no dormia més de dues hores seguides. És a través d'aquestes imatges que ha mostrat des del dolor i el cansament, fins als moments de pau i tranquil·litat. I, en definitiva, una realitat que fuig de les idealitzacions de la maternitat.La primera nit a casa.La primera setmana.Donació de llet materna.Hora d'esmorzar.Berenant amb el pare.