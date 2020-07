Sheku Kanneh-Mason (1999) va començar a tocar el violoncel quan tenia sis anys. Als nou, va aprovar l'examen de grau amb les notes més altes del Regne Unit, i va guanyar el premi Marguerite Swan Memorial. El 2016 va ser reconegut amb el Young Musician of the Year. Escoltem com aquest jove talent, acompanyat d'un delicat coixí de corda, interpreta l'Hallelujah de Leonard Cohen.