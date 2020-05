El lobito bueno

Vaig coneixer i compartir moltes hores amb Jose Agustin Goitisolo a can Golva al veinat de Torrent bo d'Arenys de Munt.Gran persona bon amic i trist final per un enamorat de de la poesia.Julia era la seba filla aqui tambe vaig coneixer i ara no se a hon es , fa molts anys els he perdut la pista.Crec que dels germans Goitisolo sols queda viu el Luis.