Ulls blau pàl·lid





(traduïda al català per Maria Climent

Foto: Mike Monaghan

Pale Blue Eyes

Si bé la cançó parla sobre uns ulls de color blau pàl·lid, Lou Reed per escriure-la es va inspirar en Shelley Albin, el seu primer amor, que estava casada amb un altre home, i els ulls de la qual eren de color avellana. Pale Blue Eyes és la balada definitiva de The Vevet Underground.De vegades estic tan contentDe vegades estic tan tristDe vegades estic tan contentPerò, sobretot, em tornes boigEstimada, em tornes boigPersisteixen encara, els teus ulls blau pàl·lidPersisteixen encara, els teus ulls blau pàl·lidHe pensat en tu com el meu cimHe pensat en tu com el pic més altHe pensat en tu com el meu totque vaig tenir, però no vaig saber conservarque vaig tenir, però no vaig saber conservarPersisteixen encara, els teus ulls blau pàl·lidPersisteixen encara, els teus ulls blau pàl·lidSi pogués fer el món tan purI estrany com jo el veiget posaria en un miralli el posaria al meu davanti el posaria al meu davantPersisteixen encara, els teus ulls blau pàl·lidPersisteixen encara, els teus ulls blau pàl·lidSalta’t una vida senceraI encabeix-la en una tassaElla deia que els diners són com nosaltres en el tempsMenteixen, però no poden mantenir la mentidaPer a tu és tot al revés.Persisteixen encara, els teus ulls blau pàl·lidPersisteixen encara, els teus ulls blau pàl·lidVa estar bé el que vam ferI ho tornaria a fer.El fet que estiguis casadaNomés prova que ets la meva millor amigaPerò és un veritable, veritable un pecat.Persisteixen encara, els teus ulls blau pàl·lidPersisteixen encara, els teus ulls blau pàl·lidSometimes I feel so happySometimes I feel so sadSometimes I feel so happyBut mostly you just make me madBaby, you just make me madLinger on, your pale blue eyesLinger on, your pale blue eyesThought of you as my mountaintopThought of you as my peakThought of you as everythingI've had, but couldn't keepI've had, but couldn't keepLinger on your pale blue eyesLinger on your pale blue eyesIf I could make the world as pureAnd strange as what I seeI'd put you in a mirrorI put in front of meI put in front of meLinger on your pale blue eyesLinger on your pale blue eyesSkip a life completelyStuff it in a cupShe said "money is like us in timeIt lies, but can't stand up"Down for you is upLinger on your pale blue eyesLinger on your pale blue eyesIt was good what we did yesterdayAnd I'd do it once againThe fact that you are marriedOnly proves you're my best friendBut it's truly, truly a sinLinger on your pale blue eyesLinger on your pale blue eyes